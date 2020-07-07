Рустам Минниханов создал комиссию по сохранению и развитию татарского языка

Рустам Минниханов подписал указ о создании комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Документ опубликован на сайте президента республики и вступает в силу со дня подписания.

Комиссию возглавит вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, заместителем председателя станет министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В положении о комиссии указано, что она является постоянно действующим консультативным органом. В числе главных задач — определение проблемных вопросов сохранения татарского языка и выработка подходов к их разрешению, совершенствование подготовки педагогов и переводчиков, изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, развитие полилингвального образования, поддержка направленных на сохранение языка творческих начинаний, совершенствование издательской деятельности на татарском.

Комиссия наделяется правом вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства в сфере языкового общения и организовывать взаимодействие властей РТ с федеральными органами власти и общественными объединениями по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Создать комиссию по сохранению родных языков предложил в марте этого года первый президент Татарстана, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Тогда на заседании Госсовета РТ Шаймиев поддержал поправки, внесенные в Конституцию президентом РФ, но одновременно призвал парламент республики принять обращение к Владимиру Путину о том, что федеральные органы власти проваливают языковую политику. «Постоянная комиссия на высоком уровне с большой ответственностью и отчетом перед народом должна работать по сохранению родного языка, решению в целом проблем родного языка», — говорил Шаймиев.



business-gazeta.ru