Рустам Минниханов татарским бизнесменам: «Вы — не гости. Татарстан — Ваш дом»

«Мы рады, что у нас есть такие соотечественники. Чтобы сохранять свою национальную самобытность, традиции, религию нужны такие люди как Вы. Татары нигде не пропадут. И в Америке, и в Башкортостане, и в Оренбурге, и в Астрахани, и в Тюмени татары остаются татарами. Каждый из вас очень важен и нужен в своем регионе. Мы гордимся вашим трудом, вашими успехами», — сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, обратившись к делегатам форума «Деловые партнеры Татарстана», которые сегодня собрались в «Корстоне».

Сегодня в КРК Корстон прошло пленарное заседание форума «Деловые партнеры Татарстана». Рустам Минниханов стал почетным гостем мероприятия. Также в пленарном заседании принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

С самого утра в «Корстоне» была развернута выставка татарской национальной кухни, проводились мастер-классы. Первым делом Рустам Минниханов и Василь Шайхразиев ознакомились с представленной продукцией, пообщались с мастерами, с производителями татарских изысков.

Основную часть, поприветствовав собравшихся в зале, открыд Ппредседатель Национального Совета. Василь Шайхразиев отметил, что форум проходит в Казани в четырнадцатый раз. Он сообщил, что на нынешнее мероприятие в Казань собрались делегаты из 63 регионов. Он подчеркнул, что с каждым годом количество приглашенных на форум гостей, деловых партнеров растет, что является показателем уровня форума. Василь Шайхразиев перечислил мероприятия, которые пройдут в рамках трехдневного форума. При этом он подчеркнул, что форум должен стать площадкой для обсуждения планов на следующий год. Он отметил, что в 2020 году ожидаются масштабные мероприятия. Это-100-летие ТАССР, 75-летие Великой Победы, Всероссийская перепись населения и др.

Президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев, в своем выступлении отметил, что Самарская область в этом году удостоилась чести проведения Всероссийского сельского Сабантуя. Также он перечислил национальные мероприятия, регулярно проводимые в области. Отметив положительную динамику развития предпринимательства, он отметил, что для человека, который готов работать, есть все условия. Он подчеркнул важность проведения переписи населения и призвал к единству при проведении данного мероприятия.

Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и Казани Зуфар Гаязов отметил, что национальная кухня Татарстана-показатель национального облика татарского народа, его гостеприимства.

Он считает, что татарская кухня должна быть не только национальной, а стать интернациональной. Он рассказал о мероприятиях, проводимых в Татарской усадьбе для популяризации и продвижения татарской кухни. Он представил реализуемые ими проекты, а также книги, изданные для популяризации национальной кухни.

Рокия Сафа — татарка из Сан-Франциско — восхитила присутствующих в зале чистой татарской речью. Женщина, родившаяся в Японии и долгие годы прожившая в Америке, является примером для многих татар. Она рассказал о себе, о своих усилиях по сохранению языка, религии, культуры и традиций татарского народа в Сан-Франциско. По ее словам, несмотря на то, что они живут далеко от Татарстана, Американской тюрко-татарской ассоциацией регулярно проводятся основные праздники татар. С большой теплотой она рассказала об организуемом в Сан-Франциско фестивале татарской кухни. По ее словам, это мероприятие у них ждут и тщательно к нему готовятся. Она отметил, что Фестиваль татарской кухни -это важное мероприятие, способствующее приобщению молодежи к традициям национальной кухни.

Директор ООО «ТД Интамир» Наиль Хайсаров рассказал о проекте «Faida.biz». Он отметил, что интернет-торговля сегодня это главная площадка для развития бизнеса. На одном интернет-ресурсе собираются производители, продавцы и покупатели, дистанционно устанавливается связь между ними. По его словам, границы размываются. В настоящее время, по словам Наиля Хайсарова, проект «Faida.biz» только на первом этапе. По его словам, в дальнейшем эта площадка будет развиваться и для популяризации площадки в регионах планируется провести презентации. Он призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту.

Генеральный директор компании «Ягод плюс» из Тюменской области Эльмар Ибуков отметил, что раньше в их местности существовали проблемы с хранением и реализацией собранных ягод. Для решения этой задачи создан специальный цех, компания выпускает более 40 наименований продукции. Население теперь не находится в замешательстве куда девать собранный урожай — она перерабатывается, фасуется и уходит на реализацию.

Завершая заседание, Президент Татарстана поблагодарил татарских предпринимателей.

— Что бы мы не делали, важно работать вместе. Необходимо укреплять контакты св сфере бизнеса. Если Ваша работа спорится, то у Вас появляется возможность помогать школам, мечетям, соотечественникам. Спасибо Вам, что не оставляете эти вопросы без внимания. Вы здесь не гости. Татарстан — это Ваш дом. Мы всегда рады вашему приезду. Шужно держаться вместе. Ведь только вместе мы сильны, — сказал Рустам Минниханов.