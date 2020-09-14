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Рустам Минниханов: «Творчество Хамдуны Тимергалиевой любили многие поколения»

Рустам Минниханов: «Творчество Хамдуны Тимергалиевой любили многие поколения»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Главные новости, 14.09.2020 0 28

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РТ Хамдуны Тимергалиевой.

«Татарстан и татарский мир сегодня понес большую утрату. Скончалась народная артистка республики, одна из самых популярных и народных татарских певиц Хамдуна Тимергалиева. Ее творчество любили представители многих поколений. Пусть земля будет пухом для нашей любимой певицы. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в посте, опубликованном на странице руководителя республики в Инстаграме.

Народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева скончалась сегодня, 14 сентября, на 72-ом году жизни. Ранее соболезнования выразил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что исполнительница была яркой личностью, пережившей много трудностей в жизни, снискавшей известность своим трудом и талантом.

tatar-inform.ru

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