Рустам Минниханов в день Ураза-байрама встретился с Камилем хазратом Самигуллиным

С муфтием, председателем Духовного управления мусульман РТ Камилем хазратом Самигуллиным встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в день Ураза-байрама, знаменующего завершение месяца Рамазан и мусульманского поста.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю праздника. В частности, Рустам Минниханов поблагодарил за благотворительную деятельность мусульманские общественные организации в сложный для всех период. По словам Рустама Минниханова, мусульмане Татарстана нашли возможность оказать духовную и материальную поддержку многим нуждающимся, приняли личное участие в формировании ифтар-наборов.

«Искренне признателен мусульманам республики за то, что они, наравне с православными и представителями других традиционных религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют незыблемым идеалам человеколюбия и добрососедства», — сказал Рустам Минниханов.

Кроме того, во время встречи Рустама Минниханова с Камилем хазратом по ТВ демонстрировали новостной выпуск о праздновании гает в регионах России — репортаж начался с примера Татарстана и был снят с участием Камиля хазрата.

Прямая трансляция праздничного вагаза была организована в телевизионном и онлайн-режиме. Далее в ходе встречи Камиль хазрат доложил Рустаму Минниханову об итогах прошедшего месяца Рамазан. «Несмотря на то, что период Рамазана пришелся на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, в стране и в мире, 30 дней месяца прошли для татарстанской уммы плодотворно. Запрет на посещение мечетей и проведение массовых мероприятий хоть и омрачил радость Рамазана, тем не менее не стал препятствием для проявления всеобщей солидарности в оказании помощи нуждающимся», — сказал Камиль хазрат. По словам муфтия, с небывалом размахом в этом году прошел благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел».

Кроме того, во время беседы с Президентом Татарстана глава ДУМ РТ поделился результатами деятельности муфтията за последние 12 месяцев. Он подчеркнул, что были изданы переводы смыслов Калям Шарифа на татарский и русский языки и успешно презентованы татарской общественности в Москве, а также в Махачкале. Текущий 2020 год объявлен муфтиятом в Татарстане Годом родного языка. Отдельно Камиль хазрат остановился на результатах курсов татарского языка, организованных в 20 мечетях Татарстана.

В сегодняшней встрече Рустама Минниханова с Камилем хазратом Самигуллиным принял участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина

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