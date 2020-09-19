Рустам Минниханов в очередной раз встретится с молодежью Москвы

Одним из ярких проектов Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ и Совета молодежи, созданного при нем, является Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». 21 ноября он пройдет в столице России в шестой раз.

Ежегодно в работе форума участвует Президент Республики Татарстан. «У нас в Татарстане проходит много мероприятий, но этот форум отличает особенная атмосфера. Такая форма нашего общения очень важна», — сказал глава региона об этом молодежном проекте Полпредства.

Рустам Нургалиевич Минниханов дал согласие на участие и в этом году.

Ежегодно форум собирает более тысячи москвичей — студентов и молодых специалистов, выходцев из многонациональной республики. Каждый год приглашаются новые спикеры.

За пять лет перед молодежью выступили, дали жизненные советы, поделились личным опытом люди, имена которых хорошо известны в нашей стране. Они успешно реализовали себя в самых разных сферах. Это легендарный генерал армии Махмут Гареев, ушедший из жизни в конце прошлого года, в прошлом заместитель Мэра Москвы, а сегодня — заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Герои России – летчик Дамир Юсупов и космонавт Сергей Рыжиков, руководитель компании «Русский стандарт» Рустам Тарико, спортсменки – Алина Загитова и Алия Мустафина, «звездный» кондитер Ренат Агзамов, Шамиль Тарпищев, Антон Камолов, Алсу и Альбина Шагимуратова, Сергей Шакуров и многие другие.

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