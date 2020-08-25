Рустам Минниханов возглавил рейтинг устойчивости губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг устойчивости глав регионов. Рейтинг составлен аналитиками коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг».

Президент РТ лидирует среди руководителей-инкумбентов, которым предстоят выборы в этом году. На второй позиции находится Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на третьей – Глава Тамбовской области Александр Никитин.

«Рустам Минниханов за счет поддержки Президента [России Владимира Путина] и достижения компромисса в рядах местных элит существенно укрепил свои позиции», – отметили эксперты.

По мнению составителей рейтинга, в республике не наблюдается «трещин в солидарной поддержке элит и публичного мнения».

Кроме того, политологи обратили внимание на то, что встраивание Татарстана в повестку национальной цифровизации как лидера региональной IT-индустрии «формирует ресурсную межэлитную связку Минниханов – Хуснуллин (вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин) – Мишустин (Премьер-министр России Михаил Мишустин).

tatar-inform.ru