Рустам Минниханов возложил цветы к монументу Неизвестного солдата в Москве

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Мероприятие состоялось в рамках Дней Татарстана в Москве.

Мемориальный архитектурный комплекс сооружен в 1967 году. С 1967 года у монумента располагается пост номер 1.

В церемонии возложения приняли участие представители татарской общины Москвы, полномочного представительства Татарстана в Москве, ветераны.

Прозвучал Гимн Российской Федерации.

Рустам Минниханов также возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.

Елена Бритвина

president.tatarstan.ru