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Рустам Минниханов возложил цветы к монументу Неизвестного солдата в Москве

Рустам Минниханов возложил цветы к монументу Неизвестного солдата в Москве

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 18.08.2020 0 2

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы  к памятнику Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Мероприятие состоялось в рамках Дней Татарстана в Москве.

Мемориальный архитектурный комплекс сооружен в 1967 году. С 1967 года у монумента располагается пост номер 1.

В церемонии возложения приняли участие представители татарской общины Москвы, полномочного представительства Татарстана в Москве, ветераны.
Прозвучал Гимн Российской Федерации.

Рустам Минниханов также возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.

Елена Бритвина

president.tatarstan.ru

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