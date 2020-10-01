Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Мусы Джалиля в Челябинске

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля в Челябинске. В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

Напомним, Рустам Минниханов сегодня находится в Челябинске по случаю открытия памятника великому татарскому поэту Г. Тукаю. После торжественной церемонии открытия Президент Татарстана и Губернатор Челябинской области почтили память поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Памятник, посвященный Мусе Джалилю — своеобразное отображение единения народов, дар президента Республики Татарстан Рустама Минниханова городу Челябинску. Монумент работы известного скульптора Баки Урманче из серии «Портреты в камне» был изготовлен около 50 лет назад. Работы по его сборке начались в сентябре 2015 года, а уже 16 октября 2015 состоялось торжественное открытие. Особыми гостями на церемонии стали дочь знаменитого стихотворца — Чулпан Джалиль и премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.