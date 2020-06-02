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Рустам Минниханов вручил маме шестерых детей из Нижнекамска медаль

Рустам Минниханов вручил маме шестерых детей из Нижнекамска медаль

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 02.06.2020 0 15

Многодетная мама из Нижнекамска получила медаль «Ана даны-Материнская слава». Награду за заслуги в воспитании и укреплении семейных традиций вручил Рустам Минниханов.

Ильгиз и Гульчачак Шамгуновы воспитывают шестерых детей. Старшие дочери Алсу, Марьям и Айгуль уже проживают отдельно от родителей, а вот Амина, Тимур и Искандер ещё учатся в школе.

Старшей Алсу в этом году исполнится 28 лет, младшему Искандеру – пока только восемь. По возможности Шамгуновы собираются вместе: зимой ходят кататься на коньках и лыжах, летом отдыхают в парке «СемьЯ», часто посещают кинотеатр.

«Дети – это счастье, — говорит глава семьи Ильгиз Шамгунов. — С ними мы растём сами, сами изменяемся». Младшая дочка Амина подтверждает: «Я в своей семье чувствую себя счастливой».

Церемония награждения прошла в Камском Артеке, который вчера посетил Президент Татарстана. Амина, Тимур и Искандер получили из рук Рустама Минниханова путёвки в обновлённый центр молодёжного отдыха.

e-nkama.ru

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