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Рустам Минниханов вручил медаль «100-летие ТАССР» заместителю руководителя ФАС России

Рустам Минниханов вручил медаль «100-летие ТАССР» заместителю руководителя ФАС России

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 23.09.2020 0 7

22 сентября 2020 года в Учебно-методическом центре ФАС России в Казани состоялась конференция о перспективах биржевой торговли в нефтегазовой сфере. В мероприятии принял участие статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В рамках рабочего визита в столицу Татарстана Андрей Цариковский встретился с Президентом республики Рустамом Миннихановым. В ходе встречи, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы взаимодействия в сфере задач, стоящих перед ведомством.

В завершении встречи Рустам Минниханов вручил Андрею Цариковскому медаль «100-летие ТАССР».

president.tatarstan.ru

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