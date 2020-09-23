Рустам Минниханов вручил медаль «100-летие ТАССР» заместителю руководителя ФАС России

22 сентября 2020 года в Учебно-методическом центре ФАС России в Казани состоялась конференция о перспективах биржевой торговли в нефтегазовой сфере. В мероприятии принял участие статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В рамках рабочего визита в столицу Татарстана Андрей Цариковский встретился с Президентом республики Рустамом Миннихановым. В ходе встречи, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждались вопросы взаимодействия в сфере задач, стоящих перед ведомством.

В завершении встречи Рустам Минниханов вручил Андрею Цариковскому медаль «100-летие ТАССР».

president.tatarstan.ru