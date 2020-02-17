Рустам Минниханов вручил медали 75-летия Победы супружеской паре в Нурлате

В ходе визита в Нурлатский муниципальный район Рустам Минниханов посетил новый ЗАГС, где встретился с ветеранами Великой Отечественной войны супругами Самигуллиными. Каима Самигулловича Самигуллина призвали в армию в 1943 году. Он принимал участие в знаменитом сражении на Орловско-Курской дуге, затем воевал в Карачаевской стрелковой дивизии 242 полка Брянского фронта. В боях за Брянск был тяжело ранен и потерял ногу. За проявленную храбрость и отвагу на полях сражений отмечен боевыми наградами. В январе этого года Каиму Самигуллину исполнилось 95 лет. Его супруга Марьям Хасанзяновна Самигуллина является труженицей тыла. После начала войны она окончила курсы трактористов и трудилась в колхозе. За 73 года совместной жизни супруги Самигуллины вырастили и воспитали 6 детей. У ветеранов 11 внуков и 16 правнуков.

Рустам Минниханов вручил ветеранам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Также Президент РТ передал супругам Самигуллиным памятные знаки в честь 100-летия ТАССР.

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