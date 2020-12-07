В День волонтера, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с активистами республиканских волонтёрских организаций.



⠀

Рустам Минниханов отметил, что сегодня в Татарстане действует 1247 добровольческих организаций с общей численностью 62,9 тыс. человек.

⠀

«Это волонтеры-медики, волонтеры Победы, поисково-спасательные отряды, волонтеры серебряного возраста и ряд других. Я думаю, что с каждым годом их будет всё больше и больше», — подчеркнул Президент РТ.



⠀

По словам Рустама Минниханова, в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки добровольчество получило новый этап своего развития.

⠀

Работа волонтеров стала определяющей в оказании помощи нуждающимся гражданам республики. А проведение Всероссийской акции «#МыВместе» дало значительный импульс к развитию культуры взаимопомощи и волонтерского движения.

⠀

«День волонтера должен стать знаковым праздником. Я обратился к руководству городов и районов, чтобы работа волонтёров на их территориях также была отмечена должным образом. При этом необходимо продолжить информирование населения о наших добровольческих движениях, об их акциях.

⠀

Ведь много тех, кто готов помочь нуждающимся, однако они не знают куда обратиться, чтобы предложить свою помощь. Я уверен, что количество наших волонтёров будет только расти», — сказал Президент Татарстана.

⠀

Рустам Минниханов вручил волонтёрам памятные медали Президента Российской Федерации и Благодарности Президента Республики Татарстан.

Пресс-служба Президента РТ