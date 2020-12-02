Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем правления Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашидом Аль Нуайми (ОАЭ). Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Во встрече приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Всемирный совет мусульманских сообществ создан в 2018 году. Штаб-квартира находится в городе Абу-Даби (ОАЭ). Деятельность Совета направлена на оказание содействия интеграционным процессам при сохранении национальной и религиозной идентичности мусульман, проживающих в многокультурных и многонациональных странах. В состав Совета входят свыше 550 лидеров политических, научных и религиозных общин из более 140 стран, в том числе из России.

Президент Татарстана поприветствовал гостей и поздравил с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов — Днем независимости. «В этот знаменательный день хочу пожелать мира и дальнейшего процветания вашему государству», — подчеркнул он.

Рустам Минниханов заметил, что в Татарстане и России в целом создаются необходимые условия для возрождения духовности. В настоящее время в Татарстане действуют почти 1500 мечетей. Большое внимание в республике уделяется сфере мусульманского образования. Так, в 2017 году открылась Болгарская исламская академия, призванная возродить традиции отечественной исламской богословской школы. Академия уже активно взаимодействует со Всемирным советом мусульманских сообществ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что большая работа ведётся по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Её деятельность направлена на дальнейшее сближение России с мусульманскими государствами на культурно-цивилизационной основе, укрепление взаимопонимания и доверия между народами, а также на противодействие распространению идей экстремизма и терроризма.

В ходе встречи Президент Татарстана выразил надежду на дальнейшее развитие успешного и плодотворного сотрудничества со Всемирным советом мусульманских сообществ в деле укрепления общечеловеческих и духовных ценностей в мире.

В рамках визита в Казань господин Али Рашид Аль Нуайми посетит издательский дом «Хузур», Галеевскую мечеть, резиденцию Духовного управления мусульман РТ, медресе «Мухаммадия», реабилитационный центр «Ярдэм», а также проведёт лекцию для студентов Российского исламского института.

Булат Низамеев

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