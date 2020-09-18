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Рустам Минниханов вступил в должность Президента Татарстана

Рустам Минниханов вступил в должность Президента Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, События недели, Главные новости, 18.09.2020 0 7

В концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялась торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Положив руку на Конституцию республики, Рустам Минниханов принял присягу на верность народу Татарстана, после чего прозвучали государственные гимны России и Татарстана.

На прошедших выборах Президента Татарстана за Рустама Минниханова проголосовали более 1,9 млн избирателей — это более 83%. Явка превысила 78%, напомнил председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Гостями торжественной церемонии стали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

На мероприятие пригласили 770 человек. Жители Татарстана смогли посмотреть инаугурацию Президента республики в прямом эфире по радио, на телеканале «ТНВ», на официальном сайте Правительства РТ, а также в официальных сообществах Республики Татарстан и на страницах Татмедиа.

tatar-inform.ru

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