Рустам Минниханов: «Я буду делать всё для своей земли, для процветания родного Татарстана»

Всего лишь год назад мы не могли себе представить, какие события и изменения в устройстве мира принесет 2020 год. Невозможно было предвидеть, что пандемия изменит наше представление о безопасности, здоровье, стабильности и экономике. За последние полгода пандемия во всем мире привела к значительной переоценке ключевых понятий о личной свободе и свободе перемещения, существенной перестройке подверглась вся система здравоохранения и социального обеспечения. Это касается не только России или нашей республики, но и всего мира. Необходимо осмыслить происходящие изменения, найти базовые идеи, ключевые для республики сильные стороны, которые позволят нам уверенно планировать будущее, несмотря на глобальные потрясения.

Татарстан — уникальная территория, место силы. Мы стоим на слиянии рек и пересечении торговых путей, мы живем на стыке исторических линий и культурных векторов. Наша главная сила в мирном сосуществовании многих народов, во взаимном уважении к их языкам, культурам и традициям. Безусловно, у Татарстана особая миссия в вопросе сохранения татарской культуры — мы остаемся центром притяжения для татар всего мира. Я посвятил этому отдельную статью, которая была опубликована в июле. Но Татарстан в равной степени дом для русских, чувашей, марийцев, удмуртов и других народов. Исторически так сложилось, что здесь проживают представители 173 народов.

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Только сохраняя межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, благодаря сумме сильных сторон каждой культуры и национальных черт народов Татарстан стал одним из опорных регионов большой неделимой России. В этом наше прошлое, настоящее, и это единственный путь для нашего успешного будущего. Это первая важнейшая часть нашей идеологии.

В основе успехов республики созидательный труд миллионов людей, это — труд упорный, а в отдельные моменты нашей истории — героический. В этом году Казани присвоено звание «Город трудовой доблести». Это награда не только нашей столицы — это признание заслуг каждого татарстанца, вложившего свои силы в Великую Победу: колхозника из Атни, рабочего завода в Зеленодольске и Чистополе, нефтяника-геологоразведчика с юго-востока Татарстана и других. Трудолюбие и самоотверженность, умение содержать в порядке свой дом и работать на общее благо — наши отличительные черты. И мы гордимся трудовыми подвигами наших отцов и дедов, считаем их нашим нравственным ориентиром. Готовность трудиться — это вторая часть, лежащая в основе нашей идеологии.

Самоотверженный труд — залог сильной и стабильной экономики. Экономические успехи Татарстана многие годы позволяют нам быть одним из регионов-лидеров страны, успешно развивать социально-культурную инфраструктуру, строить дороги, улучшать городскую среду, полностью выполнять все обязательства перед татарстанцами, повышать качество жизни. Сегодня Татарстан — территория, устремленная в будущее.

Нами сделаны огромные заделы, реализуются крупнейшие проекты. Осуществляется диверсификация экономики. За 10 лет мы увеличили переработку нефти в 2,2 раза, доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленного производства выросла до 70%. Причем мы последовательно наращиваем объем и глубину переработки нефти, создаем добавленную стоимость здесь, у себя, одновременно обеспечивая работой наших жителей и рост поступлений в бюджеты всех уровней.

Мы активно занимаемся модернизацией промышленности, развиваются машиностроение, IT-отрасль. Иннополис стал российской платформой для развития высоких технологий. У нас работает лучшая в стране особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Это самая привлекательная площадка для иностранных инвесторов. А они, как известно, везут к нам технологии, капиталы, создают новые рабочие места. Особо подчеркну, экономика Татарстана сегодня работает для людей. Экономические успехи — это залог благополучия и стабильности для каждого жителя. Стремление быть лидером, регионом социального и экономического благополучия — третья составляющая, которая определяет нашу работу.

Три перечисленные идеи определяют решения, которые мы принимаем сегодня. Но я часто слышу вопросы о том, какие идеи отстаиваю лично я, какой идеологии придерживаюсь и в чем моя личная политическая платформа. Предвыборный период, наверное, самое время дать ответы на эти вопросы.

С одной стороны, я всегда говорил и говорю: политика не моя прерогатива. Избиратели республики и Президент России Владимир Владимирович Путин доверили мне управление Татарстаном, и я должен отстаивать интересы татарстанцев, Татарстана и Российской Федерации в целом. С другой стороны, не может быть политической жизни без политики и политиков, а избирателям должно быть ясно, в какой системе координат и на основе каких принципов принимаются те или иные решения.

Прежде всего, считаю необходимым отметить, что в своей ежедневной работе я и вся наша команда стремимся руководствоваться не столько политическими, сколько моральными принципами, так как мы должны быть одновременно и на стороне людей, и на страже государственных интересов. И только моральные принципы могут быть ориентиром в поиске верного баланса в этом.

Риторические вопросы: должны ли мы защищать интересы работающих, пенсионеров, молодежи? Бесспорно, должны! Должны ли мы помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации? Однозначно да. Эти ответы можно считать левой идеологией. Но не в меньшей степени, особенно в нынешней ситуации, мы должны защищать и интересы бизнеса, товаропроизводителей, поддерживать предпринимателей и защищать право людей на частную собственность. Кто-то скажет, что это выражение правоцентристских взглядов. Но я бы назвал это взвешенной позицией, одновременно учитывающей интересы общества и государства. В этом есть главный ответ на вопрос про то, какой идеологии я придерживаюсь.

Должно ли государство предоставить человеку право на медицинскую помощь, обеспечить каждого всем необходимым в случае болезни? Безусловно, да. Для этого мы работаем над улучшением инфраструктуры системы здравоохранения, строим новые поликлиники и больницы, ФАПы, закупаем «скорые». Это тоже есть социальные обязательства и так называемая левая повестка. Но должен ли каждый из жителей нести за себя ответственность, заботиться о своем здоровье, укреплять его, беречь? Думаю, однозначно должен. И более половины татарстанцев уже сделали выбор в пользу регулярного спорта. В этой части я не в меньшей степени разделяю правые взгляды. Только в таком балансе рождается успех всего общества, повышается благополучие граждан и растет продолжительность жизни.

Чтобы увеличивать доходные статьи бюджета, мы должны делать упор на развитие экономики, поддержку бизнеса и частной инициативы. Это правый аспект в моей программе. Но это, во-первых, позволяет нам повышать уровень заработной платы, а во-вторых, дает возможность реализовывать инфраструктурные и строительные проекты, а также оказывать адресную поддержку всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И я считаю, что это наша неотъемлемая функция и обязательство.

Должны ли мы охранять окружающую среду, защищать право граждан на чистый воздух, воду? Однозначно должны. И здесь нет разделения на правую и левую идеи. Нет экологии для богатых и бедных — мы все дышим одним воздухом и сохраняем нашу республику для будущих поколений. В то же время мы должны обеспечить выполнение жестких экологических норм со стороны бизнеса. В противном случае его поддержка не имеет моральных основ.

Именно так, в балансе и с соблюдением интересов всех татарстанцев, мы достигаем успехов, обеспечиваем развитие республики. Но успех этот требует постоянного труда и напряжения от каждого из нас. Как в известном произведении — нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! Чтобы уверенно смотреть в будущее, мы уже сегодня должны делать вдвое больше, чем можем.

Последние месяцы показали, что в мировой экономике могут быть новые потрясения, от которых нельзя застраховаться. Тысячи компаний, производственных, сервисных, торговых, не пережили вынужденного простоя или снижения спроса. Мы должны проанализировать всё, что было сделано, и выработать реальные, работающие инструменты прямой поддержки и для системообразующего бизнеса, и для малых предприятий, которые являются важной частью системы жизнеобеспечения городов и районов республики. Немало сделано в части оказания такой государственной поддержки в экстренном порядке, но теперь мы должны оценить прошедший период, проанализировать эффективность всех предпринятых мер и быть готовыми к быстрым решениям в будущем.

Несмотря на вызовы, мы должны оставаться республикой возможностей для всех граждан. Мы многого достигли — у нас хорошая система образования, мы развиваем высшую школу как часть международной системы, у нас создаются важные инновационные центры, мы создали сеть ресурсных центров для работающей молодежи. Мы обладаем уникальными кадрами и компетенциями, открыты для всего мира и становимся местом проведения крупнейших форумов и состязаний. Мы перенимаем лучшее и разумно используем инновации. Татарстан часто является пилотной площадкой для новых идей, технологий, законов. Мы готовы к смелым, но осознанным экспериментам, ведущим к улучшению жизни людей. Эта готовность внедрять инновации всегда позволяла нам «бежать быстрее» остальных. И это часть политики Татарстана как территории возможностей: только в готовности экспериментировать, преодолевать сложности рождается новое, перспективное, успешное.

Мы конкурентоспособны, мы точка притяжения для молодежи. Здесь стало престижно жить и работать. В Татарстане сходятся не только реки и великие торговые пути. Мы притягиваем инвестиции, лучшие практики, и так должно оставаться в будущем.

В то же время высокий уровень развития рождает высокий уровень ожиданий. Нам предъявляются требования, которым мы не всегда соответствуем. Это касается многих аспектов жизни. И это справедливо. Значит, мы должны быть открыты и честны, профессиональны и более эффективны. Этого ждут от каждого из нас, и это обязательное условие для успешного будущего Татарстана.

Другое важное условие для будущего — это новое понимание ценности здоровья. Система здравоохранения должна включать в себя подсистему здоровьесбережения. Обязательной формулой для нас должно стать единство трех направлений: доступная медицина первичного звена, современная высокотехнологичная медицинская помощь и бережное отношение к своему здоровью каждого жителя. За прошедшие пять месяцев я больше, чем когда-либо, встречался с медиками, посещал больницы, контролировал работу всей системы здравоохранения. Сложно передать словами нашу благодарность врачам и медицинскому персоналу за тяжелый труд во время пандемии. Сегодня каждому понятно, что здоровье для нас обрело новый смысл. Мы как никогда раньше увидели жесткую прямую связь между общественным здоровьем и стабильностью, экономическим и социальным благополучием. Поэтому задачи по сохранению здоровья, популяризации здорового образа жизни и созданию эффективной системы здравоохранения становятся одним из важнейших приоритетов.

Из этих суждений складывается видение успешного будущего родной республики, в основе которого традиции, здоровье, забота, саморазвитие, труд и уважение. Нам и нашим потомкам предстоит пройти еще очень много, чтобы можно было сказать, что мы соответствуем тем целям, которые для себя определили. На этом непростом пути совершенствования нашей экономики, политической системы и общественных отношений следует помнить, что у нас есть один важный ориентир — наше культурное наследие, духовно-нравственные ценности и традиции.

В этом и заключается мой ответ на вопрос о том, каких взглядов, какой идеологии я придерживаюсь.

Это моя республика. Я горд тем, что родился и состоялся на этой земле. Я полон сил и буду делать всё для своей земли, для процветания родного Татарстана.