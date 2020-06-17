Рустаму Минниханову на встрече с блогерами презентовали проект «Истории Татарстана»

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представителями республиканского сообщества блогеров. Встреча прошла в обновленной библиотеке-филиале №26 в Казани. На мероприятии присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин.

Рустаму Минниханову презентовали новый проект, приуроченный к 100-летию ТАССР «Истории Татарстана». В рамках видеогида 100 блогеров и известных жителей республики рассказывают о 100 самых ярких и важных местах в Татарстане. Цель проекта – рассказать об интересных фактах из истории ТАССР и о современном развитии региона.

Рустам Минниханов положительно оценил реализацию данного проекта, который будет способствовать повышению туристической привлекательности республики. «Очень приятно, что у нас есть такие активные молодые люди, которые пропагандирует наши самые красивые места. На самом деле наша республика очень красивая: и природой, и экономикой, а самое главное – Татарстан прекрасен своими людьми», — подчеркнул Президент РТ.

Далее участники встречи обсудили ряд актуальных проектов, в их числе поддержка татароязычного контента, развитие сферы туризма с помощью соцсетей и даже съёмка сериала об Иннополисе.

Блогер Камилла Хафизова рассказала о развитии интернет-площадки для молодых мам и попросила Рустама Минниханова посоветовать что-нибудь родителям первоклассников. Президент РТ отметил, что дать качественное образование ребенку — самая важная задача каждого родителя. «Это важный этап в становлении ребенка. Какая будет школа, в какую среду он попадет, как он будет раскрывать себя. Сегодня в республике действует много достойных учебных заведений. Есть перспективное направление — это полилингвальные школы. Очень высокого уровня у нас международные школы», — сказал Рустам Минниханов.

Блогер Ксения Иванова поинтересовалась, какие места у Президента Татарстана больше всего ассоциируются с детством. Рустам Минниханов напомнил, что родился рядом с деревней Новый Арыш в Рыбно-Слободском районе. «Там сейчас пасека, есть родник, но домов уже нет. Раз в год я стараюсь это место посетить. Для меня это самое сказочное и приятное место», — рассказал Президент РТ.

Солистка группы «Ямьле» Вероника Шакирова поинтересовалась, когда в республике снимут ограничений на проведение концертов. Рустам Минниханов ответил, что в республике постепенно дают послабления по разным сферам. Сегодня определенные ограничения продолжают действовать в сфере общепита, организации концертов, работы театров и спортивных мероприятий. «Коронавирус нас многому научил. Мы научились работать, многие производства даже не останавливались. Всё это время продолжали работать органы власти. Мы научились находиться в помещениях, держать социальную дистанцию. Я уверен, что если мы и дальше будем таким образом ситуацию контролировать, то снятие ограничений будет возможно», — добавил он.

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