Рустем хазрат Валиулин: «Курбан-байрам – это день проявления милосердия к нуждающимся»

В 29-ый день Зуль-ка’да (20 июля), в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция на тему: «Обеспечение санитарного благополучия в Курбан-байрам». Спикерами выступили первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Евгений Иванов.

В первую очередь, Рустем хазрат Валиулин напомнил, что в день Курбан-байрама, 31 июля, верующим, желающим посетить праздничный намаз, рекомендовано собраться в мечети в 03:30 часов утра – в это время в мечетях начнется рецитация Священного Куръана. Праздничные вагазы в мечетях Татарстана начнутся в 03:45 часов утра. Время гает-намаза определено на 04:15 часов утра. Затем, с 04:30 часов утра, мусульмане смогут приступить к жертвоприношению.

Также Рустем хазрат напомнил, что с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, они рекомендуют по возможности организовать проведение гает-намаза на открытом воздухе. Кроме того, в ходе пресс-конференции подчеркнули необходимость соблюдения во время мероприятий Курбан-байрама (вагаз, намаз, заклание, раздача мяса курбан) все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: соблюдать дистанцию 1,5 метра, при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик.

Не обошли и главный вопрос, касающийся Курбан-байрама, – размер нисаба. По словам первого заместителя муфтия, по единогласному решению казыев размер нисаба для совершения курбана определен в размере 16 000 рублей. Нисаб Курбана – это свободные средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана, т.е. мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии 16 тыс. рублей за вычетом долгов.

Также журналисты поинтересовались состоянием и количеством площадок проведения церемонии жертвоприношения. По словам спикеров, сегодня по республике имеется 55 официальных площадок для убоя жертвенных животных, в том числе в Казани 15.

На всех площадках дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Желающим сдать мясо социальным учреждениям они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарные сопроводительные документы. Данные учреждения без ветеринарных справок и свидетельств мясо не принимают.

Площадки для убоя должны быть с твёрдым покрытием, необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и ёмкости для сбора крови и органических отходов. Также в местах убоя необходимо предусмотреть наличие запаса дезинфицирующих средств.

Основные требования к ввозу скота следующие:

— регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных;

— ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии, для чего заблаговременно направляется запрос о намерении ввести скот;

— на каждую партию ввозимого скота должен быть оформлен ветеринарно-сопроводительный документ;

— после ввоза необходимо известить ветеринарную службу района или города;

— животные должны пройти карантинные мероприятия.

Перед ввозом животных необходимо обустроить места для содержания животных и площадки для убоя.

В местах для содержания должен быть организован водопой, а также обеспечено кормление животных.

dumrt.ru