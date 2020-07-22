Рузиль Миннеханов: «Природа Мензелинска дарит творческое вдохновение»

Работающий с конца прошлого года в районном Дворце культуры Рузиль Миннеханов видит своей главной целью воспитание у юных мензелинцев любви к татарскому искусству.

— Не жалею, что посвятил свою жизнь искусству нашего народа. Потому что через него я нашел свой путь в жизни, самого себя, — говорит он. — Сейчас главное мое желание на будущее — привить молодому поколению любовь к народным инструментам. Конечно, никого против его воли ничему не научить. Но сегодня я доволен: ко мне на занятия ходят 12-15 детей (среди них есть и мальчики, и девочки, и русские, и татары). Рад, что могу обучать их игре на народных инструментах.

Окончив 9 классов в родном селе, Рузиль Миннеханов получил специальность педагога-аккомпаниатора в Елабужском культурно-просветительском училище. Также отучился на экономиста в ТИСБИ. В Мензелинск он переехал в конце 2019 года. До этого работал в Набережных Челнах на КамАЗе. Добился заметных успехов в музыкальных конкурсах. На вопрос «Почему решил переехать в Мензелинск?», он ответил: «Мы же дети родом из села, росли на земле, душа наша тянется к природе. А природа Мензелинска и то, что он маленький благоустроенный город, дарит радость и творческое вдохновение».

Ильшат Вагизов

menzela.ru