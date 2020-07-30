enrutat
Главная / Рыбушкино приглашает на футбол
Рыбушкино приглашает на футбол

Рыбушкино приглашает на футбол

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Соотечественники, 30.07.2020 0 2

2 августа на спортивной площадке Большерыбушкинской средней школы Нижегородской области местная сельская администрация организует открытый чемпионат по мини-футболу, приуроченный к празднику Курбан-байрам. Основная цель данного мероприятия – приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, укрепление дружбы в молодежной среде соплеменников и пропаганда данного вида спорта.

По результатам жеребьевки, которая состоится в 10:00 часов, команды будут распределены по группам. Матчи пройдут параллельно на двух площадках.
Об этом известил депутат Большерыбушкинской сельской администрации Ансар Насибуллин.

газета «Туган як»

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.