Рыбушкино приглашает на футбол

2 августа на спортивной площадке Большерыбушкинской средней школы Нижегородской области местная сельская администрация организует открытый чемпионат по мини-футболу, приуроченный к празднику Курбан-байрам. Основная цель данного мероприятия – приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, укрепление дружбы в молодежной среде соплеменников и пропаганда данного вида спорта.

По результатам жеребьевки, которая состоится в 10:00 часов, команды будут распределены по группам. Матчи пройдут параллельно на двух площадках.

Об этом известил депутат Большерыбушкинской сельской администрации Ансар Насибуллин.

газета «Туган як»