С 28 марта по 5 апреля в России, в связи с карантином, объявлена нерабочая неделя

Как стало известно, 25 марта Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к народу. Он заявил, что в связи с распространением коронавируса с 28 марта по 5 апреля россияне не будут работать. Временно закрываются торговые центры и места развлечений. Только жизненно важные учреждения продолжат свою работу. Среди них больницы, аптеки, продуктовые магазины.

С 28 марта по 5 апреля Всемирный конгресс татар также не будет работать. О новостях из жизни соотечественников вы сможете узнать на сайте Конгресса. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких!