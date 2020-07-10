С 5 по 9 августа 2020 года планируется проведение ХXХ Дней татарской молодежи

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель» в период с 5 по 9 августа 2020 года планируют проведение ХXХ Дней татарской молодежи. Об этом информирует МБУ «Центр «Форпост».

Цель данного мероприятия — культурно-национальная консолидация татарской молодежи, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования.

В рамках программы мероприятия запланированы работа по объединениям, встречи с представителями татарской интеллигенции, культурная программа, проведение мастер-классов.

Для участия приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки принимаются до 20 июля 2020 года по ссылке: https://forms.gle/UJfGx3GgB6Y5huVYA

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