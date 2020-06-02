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С 6 июня мечети Москвы откроются для прихожан

С 6 июня мечети Москвы откроются для прихожан

в Новости, Слайдер, Религия, Соотечественники, 02.06.2020 0 7

По благословению духовного лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина с 6 июня мечети Москвы откроются для прихожан

Как мы уже сегодня сообщали, с 1 июня по четверг 4 июня Московская Соборная мечеть проводит дневной намаз с ограниченным числом молящихся.

5 июня Джума намаз в мечетях Москвы с джааматом проводиться не будет, пятничная молитва из Московской Соборной мечети будет транслироваться онлайн.

После телефонного разговора с московским градоначальником Сергеем Семеновичем Собяниным и обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в столице, Глава российских мусульман Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин сообщил:

Доступ прихожан в мечети будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости, предписываемой Роспотребнадзором (1 человек на 4 кв. м).

muslim.ru

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