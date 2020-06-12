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С Днем России!

С Днем России!

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 12.06.2020 0 4

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! 

Позвольте поздравить вас от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично с Днем России! Этот праздник является общим достоянием для представителей всех национальностей, проживающих на территории России.

На каком бы уголке нашей необъятной страны мы не жили, все мы трудимся во благо процветания нашей Родины, стараемся ради ее благополучия, ради достойного будущего молодого поколения и стабильности нашей России. Когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное, как раз таки и проявляется мощь и сила современной России. Стремление к традициям патриотизма и гражданского чувства, свободы и справедливости являются для нас жизненным ориентиром.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к Родине. С праздником!

С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

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