В Свердловской области стартуют Дни татарской культуры

С 15 по 17 августа на сайте и в группах социальных сетей Дворца народного творчества в рамках Дней татарской культуры пройдут онлайн-мероприятия, приуроченные к 100-летию со Дня образования Республики Татарстан.

Главным событием станет гала-концерт XIII Открытого межрегионального конкурса татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть концерт Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан, а также цикл документальных видеороликов о культуре и традициях татарского народа.

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате с последующим повтором в течение трех дней. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Свердловского государственного областного Дворца народного творчества в разделе «Online TV». Для этого достаточно кликнуть на баннер с одноименным названием на главной странице сайта.