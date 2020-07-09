Сабантуй-онлайн: новый формат, новые возможности

4 июля 2020 прошёл самый масштабный онлайн-Сабантуй в мире. Праздник был приурочен к 75-летию Победы и 100-летию образования Татарской АССР.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан, Совет муфтиев России. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР».

Информационное сопровождение празднику обеспечивали телеканал «Татарстан — Новый Век», Всемирный конгресс татар, телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия», Всероссийский конгресс этножурналистов, информационный портал «Палитра диаспор».

«Московский онлайн-Сабантуй 2020» это:

Более 1,3 млн зрителей

Все традиционные площадки Сабантуя в онлайн-формате

7 онлайн-каналов на сайте Автономии татар Москвы

42 часа уникального контента

Приветствия из разных уголков мира.

Оргкомитет благодарит всех, кто принял участие в создании праздника, всех тех, кто смотрел трансляцию, кто не верил и тех,кто доверился.

Если вы еще не успели посмотреть программу праздника, то зайдите на сайт Автономии татар Москвы https://avtonomiya.tatar/. Запись трансляции сохранится до конца недели!