Сабантуй-онлайн: новый формат, новые возможности

4 июля 2020 прошёл самый масштабный онлайн-Сабантуй в мире. Праздник был приурочен к 75-летию Победы и 100-летию образования Татарской АССР.
Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан, Совет муфтиев России. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР».
Информационное сопровождение празднику обеспечивали телеканал «Татарстан — Новый Век», Всемирный конгресс татар, телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия», Всероссийский конгресс этножурналистов, информационный портал «Палитра диаспор».
«Московский онлайн-Сабантуй 2020» это:
- Более 1,3 млн зрителей
- Все традиционные площадки Сабантуя в онлайн-формате
- 7 онлайн-каналов на сайте Автономии татар Москвы
- 42 часа уникального контента
- Приветствия из разных уголков мира.
Оргкомитет благодарит всех, кто принял участие в создании праздника, всех тех, кто смотрел трансляцию, кто не верил и тех,кто доверился.
Если вы еще не успели посмотреть программу праздника, то зайдите на сайт Автономии татар Москвы https://avtonomiya.tatar/. Запись трансляции сохранится до конца недели!