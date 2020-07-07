Любимый праздник в современном формате подарил всем поклонникам национальной культуры «Московский онлайн-Сабантуй-2020»

Народный праздник объединил 4 июля сотни тысяч зрителей, живущих в разных уголках мира. Масштабное разножанровое событие в формате многоканальной онлайн-трансляции в этот день можно было увидеть на официальном сайте Автономии татар Москвы. Традиционное торжество в этом году приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан, Совет муфтиев России. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР». Информационное сопровождение празднику обеспечивали, телеканал «Татарстан — Новый Век», Всемирный конгресс татар, телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия».

Видеомостом «Москва — Сахалин» открыл «Московский онлайн-Сабантуй» депутат Государственной Думы, руководитель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Ирекович Гильмутдинов. Праздник в новом формате поддержали и в Республике Татарстан, а поздравления из Башкортостана, Сибири, Крыма, Америки, Канады, Португалии, Арабских Эмиратов и других точек планеты звучали одинаково тепло, искренне и близко.

По словам председателя оргкомитета Сабантуя, заместителя предателя Совета Муфтиев России и руководителя Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова, «никакие внешние обстоятельства не могли стать причиной отмены горячо любимого в народе праздника. Мы рады, что нам удалось достичь своей цели: мы подарили людям прекрасное настроение, яркие эмоции, сделали все, чтобы Сабантуй без преувеличения мог зайти в каждый дом».

В адрес Оргкомитета праздника прозвучали приветствия от заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, Мэра Москвы Сергея Собянина.

Для зрителей была предусмотрена возможность перехода с центральной трансляции Сабантуя, события который развернулись в специально обустроенной в Татарском культурном центре студии, на несколько тематических онлайн-каналов, соответствующих традиционным локациям праздника в «Коломенском».

После официальных приветствий и прямых включений на основном канале из разных уголков мира, где в этот день также отмечается Сабантуй, зрители могли подключиться к вещанию на каналах, посвящённых борьбе корэш, игровым и конным народным традициям, современным молодежным темам, секретам национальной кухни. Любимыми рецептами поделилась и певица Алсу. Для детей была представлена отдельная программа, включающая работы студии «Татармультфильм». На канале «Сабантуй-маркет» велась онлайн-торговля национальными товарами и сувенирами. Поклонников этнической музыки, песенной и танцевальной культуры ожидал праздничный концерт. Настоящим подарком для гостей праздника стало выступление в студии прямого эфира всемирно известной оперной певицы, заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Татарстан, лауреата премии «Золотая маска» Альбины Шагимуратовой. «Сабантуй напоминает и возвращает нас к своим корням. Мне, человеку, который очень редко бывает в России, этого не хватает», — отметила она.

По словам организаторов, традиционной площадкой проведения столичного Сабантуя всегда была и по-прежнему останется территория музея-заповедника «Коломенское». Ежегодно гостями зрелищного национального праздника в парке становятся более 250 тысяч человек из разных регионов страны и со всего мира. Однако первый опыт организации торжества в онлайн-формате продемонстрировал возможность значительно расширить аудиторию праздника, поэтому в дальнейшем трансляция действа через интернет станет традиционной.

По предварительным подсчетам онлайн-программу московского Сабантуя увидело более 1 миллиона зрителей. Тем самым праздник по праву обрёл статус первого масштабного этнокультурного онлайн-события в России.

Информационную поддержку празднику обеспечивали Всемирный конгресс татар, телеканал «Татарстан — Новый Век», телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия».

Автономия татар Москвы