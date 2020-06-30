Сабантуй в Татарстане пройдет 4 июля в онлайн-формате

Решение провести Сабантуй в онлайн-формате связано с пандемией коронавируса. «Несмотря на то что пандемия немного отступила, она еще не закончилась и представляет опасность для населения. В деревнях проживают в основном пожилые люди, а на праздник туда съезжаются родственники с городов. Поэтому было решено провести Сабантуй онлайн. Народный праздник смогут посмотреть не только жители Татарстана, но и всего мира», — пояснил корреспонденту «Татар-информ» заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.