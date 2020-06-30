Сабантуй в Татарстане пройдет 4 июля в онлайн-формате. Соответствующее постановление подписал Президент РТ Рустам Минниханов.
«В соответствии со статьей 2 Закона Республики Татарстан „О праздничных днях и памятных датах РТ“ постановляю установить 4 июля 2020 года днем проведения татарского народного праздника Сабантуй», — говорится в документе.
Решение провести Сабантуй в онлайн-формате связано с пандемией коронавируса. «Несмотря на то что пандемия немного отступила, она еще не закончилась и представляет опасность для населения. В деревнях проживают в основном пожилые люди, а на праздник туда съезжаются родственники с городов. Поэтому было решено провести Сабантуй онлайн. Народный праздник смогут посмотреть не только жители Татарстана, но и всего мира», — пояснил корреспонденту «Татар-информ» заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
Он сообщил, что Сабантуй будет транслироваться на телеканале ТНВ и радио «Болгар». «Создан оргкомитет, готовятся площадки и сценарии. В онлайн-формате будут показаны все традиции Сабантуя, включая концерты, борьбу корэш, конные скачки, восхваление сельских тружеников», — рассказал Василь Шайхразиев.Трансляция начнется в 8 утра и продолжится до 20.00.
В онлайн-Сабантуе примут участие артисты театров, певцы и мастера искусств. Также будет организован интерактив со зрителями — каждый желающий сможет связаться со студией и выйти в прямой эфир. На радио «Болгар» будет организована викторина с призами.
Кроме того, 10 июля планируется провести Всемирный виртуальный Сабантуй.