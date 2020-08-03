Сабантуй в YouTube: как онлайн-технологии помогают татарам Москвы продвигать родную культуру

Масштабный «Московский Сабантуй» в этом году состоялся в новом формате. Благодаря онлайн-технологиям праздник пришел в тысячи семей по всему миру. Об этом и других проектах, продвигающих татарскую культуру в России и за ее пределами, рассказал председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов

Коронавирус не помеха Сабантую

-Фарит Фарисович, как прошел нынешний Сабантуй в условиях пандемии коронавируса?

Изначально мы готовились к проведению ежегодного Сабантуя федерального масштаба в традиционном формате. Когда началась пандемия, начали обдумывать альтернативные варианты организации праздника: за несколько недель до введения ограничений уже было очевидно, что массовые мероприятия могут быть отменены. Мы и сами были против их проведения, потому что слишком велика вероятность заражения людей.

Сабантуй в Москве имеет свой колорит и отличается от того праздника, что проходит в Татарстане. Этнокультурных событий такого масштаба в Москве, да и в мире, — единицы. Подготовка к мероприятию в новом формате началась месяца за полтора, для этого мы изучили мировую тенденцию проведения таких событий в условиях ограничений.

Праздник успешно состоялся 4 июля, и это, мы считаем, был удачный опыт. За неделю до этого мы провели ряд мероприятий в тестовом режиме и убедились, что формат эффективный. Татарстан последовал нашему примеру, внеся свои коррективы.

«Праздник посмотрели 1,3 млн человек по всему миру»

— О каком формате идет речь? Вы имеете в виду онлайн?

— Да, все прошло онлайн. Этот опыт мы будем использовать и в следующем году, в сочетании с традиционным «живым» форматом праздника. На этот раз в YouTube транслировалось происходящее на семи независимых площадках, и каждый желающий мог стать участником данного события.

Например, одна площадка была полностью посвящена борьбе. Также были «Праздничный концерт», «Национальная кухня», «Игровой Сабантуй», «Молодежный Сабантуй», «Сабантуй-маркет», «Онлайн-Сабантуй Москва».

— Сколько человек посмотрело прошедший Сабантуй? Удалось ли с помощью онлайн-технологий расширить аудиторию праздника?

— Онлайн-технологии позволили вывести событие на новый уровень: его посмотрели 1 млн 350 тыс. человек. Поэтому можно сказать, что формат себя оправдал и доказал эффективность. Сабантуй пришел в каждый дом: от Сахалина до Сибири, Европы, Азии, Австралии, Америки.

-Как обычные люди оценили такое обновление традиционного формата праздника?

— Кому-то он мог понравиться, кому-то нет. Но в итоге большинство людей нас поддержало. Еще за неделю до старта мы разъяснили каждому региону особенности онлайн-формата. Отмечу, что на Дальнем Востоке смотрели весь контент с семи площадок. Много отзывов пришло из Казахстана, Белоруссии, Финляндии, США. Не меньше зрителей было и в Татарстане.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации принимало активное участие в организации праздника. Наш Сабантуй не был бы таким ярким, например, без «Татмультфильма». Они предоставили нам великолепный контент. Вообще тематика была самая разнообразная: это и боевые искусства, и песни, и страницы истории, и молодежь. Например, певица Алсу вместе с дочерьми провела мастер-класс по приготовлению татарских национальных блюд. Конечно же, украшением Сабантуя стало выступление в прямом эфире всемирно известной оперной певицы Альбины Шагимуратовой.

Хотел бы отметить, что все проекты, и это не только Сабантуй, проходят обсуждение и получают одобрение председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтия Шейха Равиля хазрата Гайнутдина и заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

«Для работы с молодежью нужны действия, а не слова»

-На сайте ДУМ РТ опубликовали информацию о заключении меморандума между Автономией татар Москвы, ДУМ РТ и Федерацией корэш России. Расскажите, о чем это соглашение.

Дополню, что «Татмедиа» также подключилось к этому меморандуму. Документ посвящен боевому искусству татар. Мы хотим к следующему Сабантую продемонстрировать костюм и танец татарского война, элементы боя на саблях, ножах. Цель — воссоздание традиционного боевого искусства. Ведь за прошедшие века мы многое утратили. Например, татарский танец, каким мы знаем его сегодня, несмотря на свою красоту, не совсем соответствует нашей экспрессивности. А ведь он должен быть таким же заводным, как лезгинка.

В первую очередь возрождение памяти об истории нужно молодежи, именно на нее направлен этот проект. Молодежь мы, к сожалению, теряем.

-Почему?

— В этой сфере наиболее остро ощущаются те вызовы, которые перед нами ставит новое время. При этом зачастую подходы к работе с молодежью уже устаревшие, они не находят отклика у нового поколения. Современные молодые люди понимают язык реальных действий, здесь не работают какие-то нравоучения, слова и т. д. В этом направлении и нужно работать.

Еще одна важная тема 2020 года — это 75-летие Победы. Накануне 9 Мая вы запустили видео, где известные эстрадные исполнители вместе исполнили песню на татарском языке. Это была единичная акция или какой-то долгосрочный проект?

В данном случае мы сделали пробный шаг. Наша работа не останавливалась из-за коронавируса ни на один день, мы ездили к ветеранам, готовились к «Бессмертному полку». В рамках этой подготовки мы и записали песню, о которой вы спросили. В проекте поучаствовали наши известные артисты, и достигнутый эффект превзошел наши ожидания: это сотни тысяч просмотров видео. Мы продолжим эту практику с привлечением молодых талантов.

Хочу подчеркнуть, что все успешные проекты, которые мы делаем, — это не заслуга только нашей автономии. Результата удается достичь благодаря тесной работе с другими организациями в Москве и Татарстане. Без поддержки родной республики не было бы такого эффекта.

«Наша цель — продвижение культуры на доступном языке»

— Мы много слышали о вашем проекте АТОМ. Можете рассказать об идее и миссии данного проекта?

— Проект расшифровывается как Автономные Татарские Объединения Мира. К нему активно подключились различные регионы нашей страны и зарубежья: Дальний Восток, Омск, Томск, Кемерово, Башкортостан, Татарстан, Крым, Москва и Подмосковье, Финляндия. Также идет работа с Казахстаном.

Фактически проект приобретает международный формат. Его YouTube-канал мы создали в прошлом году. Тестировали, подготавливали, консультировались. Сейчас ежедневно его посещают больше 20 тыс. человек.

Пандемия даже спровоцировала развитие проекта. За короткое время нам удалось достигнуть очень высокой посещаемости канала за счет насыщения разнообразными проектами. Размещено генеалогическое древо, где любой посетитель может найти свою родословную, доступен просветительский контент, новостная лента, создаются отдельные колонки — например, «Современный ислам», — и многое другое.

Самая главная цель — привлечь аудиторию с помощью доступного, понятного языка. Это не какие-то формальные пресс-релизы, а интересный, вовлекающий культурный контент категории 10+.

— Прошлой осенью состоялся ваш творческий вечер, где вы презентовали переизданные работы по истории татарского, нахского народов, сборник стихов, серию рассказов «Тайны прошлого и настоящего». Планируется ли выход новой книги? Увидим ли мы продолжение серии ваших документальных фильмов?

— Что касается документальных фильмов, мы пока готовимся, у нас есть проекты, которые ждут своего времени. Если говорить о литературе, то еще весной в Татарстане мы планировали провести презентацию нового сборника стихов, но мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса.

Однако пандемия и удаленный формат работы позволили мне сосредоточиться на написании новой книги — «Белые волки». Она продолжает серию книг об истории и ее переломных моментах, сейчас мы готовим ее к изданию.

Это интересная работа, в которой показывается жизнь татар, башкир, арабов, русских, того, как они живут вместе. Захватывается разное время — период Октябрьской революции, восстановление конституционного строя в Чеченской Республике в 1990-е годы и мирное время в Татарстане. В повествовании фигурируют исторические личности, все основано на реальных событиях. Работа посвящена предстоящему в 2021 году 70-летию Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.

Также за это время вынужденной изоляции было выпущено более 50 просветительских видеороликов, которые, как оказалось, пользуются большим успехом не только в России, но и в других странах.

Про планы до конца года: «Основной упор сделаем на молодежь»

— Какие проекты вы планируете осуществить во втором полугодии?

— У нас очень насыщенная повестка. Уже в августе в Москве пройдут Дни культуры Республики Татарстан. Программа будет шире, чем раньше, и с использованием онлайн-приемов, которые ранее мы уже опробовали на Сабантуе. Также мы ведем активную подготовку к новому сезону. Благодаря поддержке республики планируется оснастить Татарский культурный центр необходимым оборудованием, которое будет задействовано и в дальнейших мероприятиях.

На осень у нас запланировано несколько больших проектов. Среди них как традиционные — ежегодная акция чествования ветеранов «Память сильнее времени», — так и новые. Например, во время пандемии мы провели онлайн-конференцию, которая объединила 7,5 тыс. человек со всего мира. Где и на какой конференции можно собрать столько людей? Эта встреча подняла много вопросов, которые мы получили не из «зала», а извне.

Мы поняли, что нужно работать с новыми вызовами, которые обозначила молодежь. Поэтому основной вектор нашей работы будет направлен на молодое поколение, которое живет в цифровой реальности. Необходимо сделать так, чтобы молодые люди за всеми этими гаджетами и компьютерами не забывали свою историю, своих предков и родную культуру.

Спасибо за интервью!

Егор Никитин

sntat.ru