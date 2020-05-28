Сабантую в Верхней Пышме быть! В этом году он пройдет в формате онлайн-концерта

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Свердловской области сезон Сабантуев – 2020 стартовал. Первыми его решили отметить жители города Верхняя Пышма. Местные организаторы праздника задумали его, как большой онлайн-концерт. Выступления местных артистов можно посмотреть в кругу семьи, на мониторе компьютера.

В уральском городе Верхняя Пышма татары обосновались в 70-х годах прошлого века, приехав из Татарстана и Башкортостана, чтобы работать в Уральской Горно-Металлургической компании. Сегодня Верхняя Пышма – современный индустриальный центр Свердловской области.

Благодаря финансовой помощи градообразующего предприятия, здесь была открыта Медная мечеть. До сих пор это – одно из самых больших и красивейших культовых сооружений не только Урала, но и всей России. В городе-спутнике Екатеринбурга, по последним данным, проживают люди около ста национальностей. Татары – вторая по численности национальность. И у них есть собственная общественная организация: национально-культурная автономия татар города Верхняя Пышма.

«По статистике, татар в Верхней Пышме – 10 процентов. Не могу сказать, что абсолютно все активны в татарской жизни, наша основная беда – потеря родного языка. Но есть и среди молодых те, кто с желанием учит татарский язык сам и прививает любовь к родной культуре своим детям» — Гульшат Аюпова, председатель НКАТ Верхней Пышмы.

Город Верхняя Пышма стал знаменитым на всю Россию несколько лет назад благодаря выступлению в телевизионном проекте «Голос» Саиды Мухаметзяновой. Детство этой самобытной татарстанской певицы до переезда в Казань происходило в маленьком уральском городе. Вообще, татары Верхней Пышмы любят заниматься творчеством, здесь существует несколько татарских коллективов художественной самодеятельности: ансамбль «Якташ», в котором средний возраст участников 55-65 лет. Для молодежи есть народный ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз». Несколько лет назад появилась детская группа «Чак-чак». Всеми коллективами руководят Зульфия и Ильнур Хамидуллины. Собираться с участниками ансамбля сейчас нельзя, но музыканты продолжают репетировать в кругу семьи, чтобы готовиться к будущим выступлениям.

«Всех хочу поздравить от имени нашего коллектива «Якташ» с наступающим праздником Сабантуй! В этом году ситуация непривычная, но татары никогда не унывают! Будем учиться жить по-новому! Всех – с праздником!» — Ильнур Хамидуллин, концертмейстер ансамбля «Якташ»

Татаро-башкирские коллективы Верхней Пышмы базируются в местном Парке культуры и отдыха. Примечательно, что он был заложен 60 лет назад. И самым первым мероприятием в нем стал татаро-башкирский праздник Сабантуй.

«Здесь сабантуй всегда очень хорошо проходит! Хоть город и небольшой, но приезжают артисты из Казани, Екатеринбурга. Народ еще свою культуру не забывает!» — Альфира Нигамадьянова, участница ансамбля «Якташ»

В этом году татары Верхней Пышмы собираются отметить 60-летний юбилей проведения Сабантуев в местном парке культуры и отдыха.

«Все ждут сабантуй! И не только татары и башкиры. И в этом году все звонят, спрашивают: как будем отмечать?.. Я отвечаю, что обязательно праздник проведем, нынешняя ситуация – не навсегда!» — поделилась Гульшат Аюпова

Из-за ситуации с коронавирусом Сабантуй в этом году не получится провести так, как все привыкли: чтобы было многолюдно, весело, с большим количеством артистов. Организаторы решили, что устроят праздник в онлайн-формате. Заявки на участие с вокальными, музыкальными и танцевальными видеономерами поступили в оргкомитет не только из Верхней Пышмы и Екатеринбурга, но и из Березовского и Качканара.

«Сабантуй все равно наш самый большой и любимый праздник! Мы его отметим! И несмотря ни на что, передадим нашим детям и внукам!» — Ильнур Хамидуллин

Видеотрансляцию Верхнепышминского Сабантуя 2020 можно посмотреть на странице местного Парка культуры и отдыха в соцсети Вконтакте. Начало онлайн-концерта 30 мая в 12 часов.

Альбина Шаймухаметова

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