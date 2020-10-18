Сафакулевский район Курганской области активно поддерживает проекты по сохранению национальной культуры

Администрация Сафакулевского района Курганской области всегда активно поддерживает проекты по сохранению национальной культуры.

На Сафакулевской земле появились и получили распространение интересные проекты, фестивали, конкурсы, посвященные татарам Зауралья. Это фестиваль татарской культуры «Жидегэн чишма» фестиваль татарского детского творчества «Бэхетле балачак», Всероссийская историко-краеведческая конференция «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность», праздник татарского фольклора «Чалгы байрам», фестиваль фольклорных театральных коллективов «Мирас», конкурс чтецов на татарском языке «Туган телем».

Всемирный конгресс татар высоко ценит этот вклад в сохранение культуры татар. В 2019 году медалью «За заслуги перед татарским народом» были награждены экс- Главы района Нияз Марсович Юсупов, Рашит Абдулович Хайрнасов, заместитель Главы Сафакулевского района по социальным вопросам Булат Маннафович Мужагитов. На церемонии открытия Центра татарской культуры Курганской области Глава Сафакулевского района Ансар Махмутьянович Ахметжанов награжден Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар.

Зинфира Закурдаева