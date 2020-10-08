Салават — новый гость шоу «ӘЛЕ…»!

На YouTube-канале театра Камала вышел второй выпуск проекта «Әле». В роли гостя выступил Салават Фатхетдинов — народный артист Татарстана, заслуженный артист России.

Проект создан для привлечения внимания к сценическому искусству и проблемам татарского мира. В ролике исполнитель поделился своим мнением о жизни современной татарской культуры, а также поделился моментами из личной жизни. Интервью на татарском языке, но есть субтитры на русском.

Напомним, гостем дебютного выпуска стал первый президент РТ, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.