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Салават — новый гость шоу «ӘЛЕ…»!

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 08.10.2020 0 6

На YouTube-канале театра Камала вышел второй выпуск проекта «Әле». В роли гостя выступил Салават Фатхетдинов — народный артист Татарстана, заслуженный артист России.

Проект создан для привлечения внимания к сценическому искусству и проблемам татарского мира. В ролике исполнитель поделился своим мнением о жизни современной татарской культуры, а также поделился моментами из личной жизни. Интервью на татарском языке, но есть субтитры на русском.

Напомним, гостем дебютного выпуска стал первый президент РТ, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

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