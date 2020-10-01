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Самарские татары проводят конкурс «Шигърият дөньясында»

Самарские татары проводят конкурс «Шигърият дөньясында»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 01.10.2020 0 3

Татары Самарской области проводят Конкурс чтецов произведений татарских поэтов “Шигърият дөньясында“. В этом году конкурс посвящён творческому наследию известного татарского поэта Роберта Миннуллина (1948-2020), который ушел из жизни в этом году.

Для участия в конкурсе до 15 октября необходимо записать на видео чтение одного из стихотворных произведений Роберта Миннуллина наизусть. Запись нужно отправить на почту duslyksamara@mail.ru

Конкурс будет проводиться онлайн. Содержание исполняемого конкурсантом стихотворения должно соответствовать возрасту выступающего, подчеркивают организаторы. Допускается исполнение стихов на татарском языке и в переводе на русский.

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