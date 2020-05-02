Самолет «Аэрофлота» имени Мусы Джалиля впервые отправился в рейс

Вчера из московского аэропорта «Шереметьево» лайнер компании «Аэрофлот» названный в честь великого татарского поэта Мусы Джалиля впервые поднялся в небо.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала замгендиректора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти ТРК «Новый Век» Дина Газалиева.
«Отправляется в рейс лайнер Аэрофлота, который теперь носит имя нашего Героя и Поэта Мусы Джалиля. В декабре 2019 с такой инициативой на руководство авиакомпании вышел @rusminnikhanov И вот результат!» – написала Газалиева.