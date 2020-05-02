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Самолет «Аэрофлота» имени Мусы Джалиля впервые отправился в рейс

Самолет «Аэрофлота» имени Мусы Джалиля впервые отправился в рейс

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 02.05.2020 0 6

Вчера из московского аэропорта «Шереметьево» лайнер компании «Аэрофлот» названный в честь великого татарского поэта Мусы Джалиля  впервые поднялся в небо.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала замгендиректора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти ТРК «Новый Век» Дина Газалиева.

«Отправляется в рейс лайнер Аэрофлота, который теперь носит имя нашего Героя и Поэта Мусы Джалиля. В декабре 2019 с такой инициативой на руководство авиакомпании вышел @rusminnikhanov И вот результат!» – написала Газалиева.

protatarstan.ru

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