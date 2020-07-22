Самый пожилой житель Алькеевского района отпраздновал вековой юбилей

Самый пожилой житель Алькеевского района, участник Великой Отечественной войны Нургазиз Хисматов из деревни Татарское Тюгульбаево отметил столетний юбилей. Об этом пишут «Алькеевские вести».

Нургазиз ага был одним из первых трактористов деревни Татарское Тюгульбаево. В 1941 году ушел на фронт, сражался за мирное небо над головой на Западно-Украинском фронте, был разведчиком. В 1943 году его тяжело ранило.

Медицинская комиссия признала парня негодным к возвращению на фронт, поэтому до 1947 года Нургазиз охранял военный склад в Москве. В мирное время до самого выхода на заслуженный отдых он продолжал трудиться трактористом.

По словам детей, их отец очень спокойный, скромный, отзывчивый и добросердечный человек, всегда довольствовался тем, что имел. Никогда не имел вредных привычек. Вместе с супругой Нурзиган они прожили в любви и согласии долгие годы. Бабушка умерла два года назад на 92-м году жизни.

Долгожительство — это наследственное у Хисматовых. Оказывается, и его родной брат дожил до 95 лет. Нургазиз ага сейчас не может похвастаться хорошим здоровьем. Сказывается рана, полученная на фронте. Сын Рашит и дочь Нурания с любовью ухаживают за отцом.

tatar-inform.ru