Самый западный праздничный концерт, посвященный 100-летию образования ТАССР

19 февраля 2020 года в Калининграде было проведено окружное заседание руководителей татарских общественных объединений Северо-Западного федерального округа и представителей ближнего зарубежья под руководством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева.

В рамках этого значимого мероприятия года состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию образования ТАССР, в котором приняли участие такие блестящие мастера искусств Республики Татарстан, как лауреаты международных песенных конкурсов Рустем Насыбуллин и Сюмбель Билалова, которые исполнили песни на татарском языке.

Сюмбель Билалова исполнила песни: народные: ”Авыл көе”, “Илкәем” (сүз. Нәкый Исәнбет); “Сайра былбыл” (Гүзәлия көе, Г.Шакирова сүз.), “Кил иркәм” (Р. Янбулатова — сүз. Б. Гайсин — көе.), “Бәхетемә” (Гүзәлия көе, Айгуль Валиуллина сүз.), “Идел буе каеннары” – (Ә. Ерикәй сүз И. Шакиров көе (дуэт с Рустамом Насыбуллиным).

Рустем Насыбуллин исполнил песни: “Җиз кынгырау моңнары“, “Ватаным”, “Тәгәри тормыш арбасы көе” (Сания Әхмәтҗанова, Айдар Фәйзрахманов), ”Авыл көе”, “Эх, күңелле өмәсе” (Салих Сәйдәшев көе. Таҗи Гыйззәт сүз.), “Киек казлар” (Р. Яхин көе, М. Ногман сүз.).

Дуэт Лилия–Наиля ансамбля “Балтик буйлары” калининградского Общества культуры “Кардашлар” проникновенно спел песню “Зәнгәр күлмәк” (Татар халык көе, Әхмәт Рәшитов сүз.)

Наши сердца и душу просто переполнили чувства благодарности за такую прекрасную концертную программу. Полтора часа жители области и города вместе с приехавшими гостями с нескрываемым удовольствием наслаждались татарскими песнями. Нескончаемые аплодисменты взрывались после каждой песни. Сюмбель Билалова не только пела, но и прекрасно справилась с ролью ведущей, вела весь концерт на одном дыхании, просто покорила всех присутствующих утонченной национальной манерой исполнения народных песен.

А мощный голос Рустема Насыбуллина заставил дрожать мощные стены концертного зала Калининградского областного историко-художественного музея. Энергичность, с которой пел Рустем передалась и присутствующим в зале. Женщины, очарованные его исполнением, массово хлынули танцевать.

Мы живём в Калининградской области за тремя границами от остальной территории нашей страны и очень рады были услышать выступления таких мастеров культуры и искусства Республики Татарстан.

Рамиль Каюмов