Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили участники автопробега «Дорогами Победы» из Татарстана

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Татарской АССР был дан старт ежегодному автопробегу «Дорогами Победы» по маршруту Набережные Челны – Москва – Санкт-Петербург — Набережные Челны.

В задачу автопробега входило сохранение исторической правды и памяти, уважения к истории России, сохранение памяти о людях, защитивших нашу Родину во время Великой Отечественной войны, а также установление дружеских связей между городами и объединение активистов общественных организаций этих городов. Память о войне — это наша совесть и наша ответственность, и надо успеть еще раз сказать спасибо живым участникам войны, поклониться тем, кого с нами уже нет, почтить погибших.

В состав делегации входили ветераны военной службы, ветераны МВД, МЧС, воины-интернационалисты, участники боевых действий разных военных конфликтов, представители «ДОСААФ», духовные лица. По ходу следования автоколонны было запланировано проведение патриотических мероприятий, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, посещение музеев Великой Отечественной войны, мемориалов, памятных мест и мест боевой славы с возложением цветов.

В Санкт-Петербурге участники автопробега «Дорогами Победы» приняли участие в торжественно-траурном возложении венка и цветов к монументу «Мать – Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище и памятной плите защитникам Ленинграда — уроженцам Республики Татарстан на Аллее Памяти мемориала. Сотрудники мемориала познакомили участников акции с историей блокадного города — самого трудного и трагичного периода в жизни Ленинграда, который жители города выдержали с мужеством и достоинством.

Татарстанская делегация также посетило музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области. Возложили венок и цветы к братским могилам на мемориале «Невский пятачок» и Памятной гранитной плите воинам-татарстанцам, погибшим при обороне Ленинграда. Челнинцы преодолели более 2 тысяч километров, чтобы преклонить голову перед погибшими жителями и защитниками блокадного Ленинграда.

В завершении акции Постпредство Республики Татарстан организовало встречу с участниками автопробега, они поделились своими впечатлениями о посещении достопримечательностей, исторических и памятных мест Петербурга и обсудили с ними вопросы военно-патриотического воспитания. На следующий день автопробег продолжил путь в столицу.