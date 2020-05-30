«Сайяр» много ездил по городам и иногда обманывал императора Николая II»

Известно, что первые пьесы татарских драматургов ставились ещё в конце 19 века. Это были работы прародителей татарской драматургии Габдрахмана Ильяси и Фатиха Халиди. Несмотря на это, принято считать, что история татарского театра берет начало 22 декабря 1906 года. Тогда впервые в Казани был сыгран публичный спектакль на татарском языке. Это была драма Намика Кемеля «Жалкое дитя». В 1907 году появляется первая театральная труппа «Сайяр». О ней известно не много, в истории этого творческого коллектива много белых пятен, отмечает театральный критик Нияз Игламов.

Основателем труппы стал оренбургский учитель Ильяс Кудашев-Ашказарский. Позднее в коллектив был принят артист, режиссер Габдулла Кариев, ставший ее руководителем и еще при жизни названный «отцом татарского театра». В это же время появляются первые звездные артисты театра. В 1907 году в труппу пришла Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская – первая в мире женщина-мусульманка, взошедшая на сценические подмостки.

В «Сайяре» актриса исполняла роли молодых лирических героинь. А в 1912 году Гиззатуллина-Волжская организовала в Уфе татарскую труппу первого театра «Нур», наследником которого является современный театр «Нур». Эта труппа распалась в тяжёлые годы Гражданской войны в России.

Татарский писатель, поэт и драматург Наки Исанбет посвятил жизни и творчеству Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской пьесу «Гульджамал». Премьера спектакля состоялась в 2007 году на сцене театра Камала к столетнему юбилею татарского театра. Главную роль исполнила народный артист Татарстана Люция Хамитова.

— Это была женщина сильная духом. С детства она занималась танцами. Любовь к творчеству привела ее в театр. Она оказалась очень талантливой актрисой. В некоторых спектаклях Гиззатуллина-Волжская исполняла по несколько ролей, потому что была единственной женщиной в труппе. Восхищенный мастерством Сахибжамал Тукай посвятил ей стихотворение «Ике кояш» («Два солнца»). В нем поэт сравнивает Гиззатуллину-Волжскую с солнцем. Она была настолько преданной театру, что, несмотря на голод и безденежье, не бросила его. Это действительно великая женщина. Она прошло огонь и воду, но ничто ее не сломило, — вспоминает Хамитова свою героиню.

Название «Сайяр», что значит «передвижник», труппе дал народный поэт Габдулла Тукай. С первых же дней своего существования коллектив стал местом просвещения, культуры, демократических устремлений среди народа. Театр не скрывал своего протеста против устаревших обычаев, многоженства, невежества и всего остального, что требовало пересмотра.

— Постоянно путешествуя, татарский театр мог себе позволить иногда немного похулиганить. Иногда обманывали императора Николая II и играли без разрешения. В то время, до революции в России существовала двойная цензура для спектаклей. Первая касалась текста пьесы, вторая – на публичное исполнение. То есть, что-то можно было читать, а показывать – нет, что-то и читать и показывать, — рассказывает Игламов.

По словам критика, иногда ставили пьесы Гаяза Исхаки, которые не проходили цензуру. Очевидно, что именно этот писатель оказал на татарский театр не меньшее, а может быть, даже большее влияние, чем Галиаскар Камал, но в cоветские годы он был под запретом. Все, кто знал об этом, старались молчать и забыть о нем.

В 1911 году «Сайяр» осел в помещении Восточного клуба в городе Казани (ныне – здание Музея Татарского театрального искусства по улице Татарстан, 8, — Ред.). Здесь труппа стала приобретать определенность структурированность. До этого момента, как отмечает Нияз Игламов, в работе коллектива была полная разрозненность.

— С этого времени мы можем наблюдать и полуполноценную историю театра, которую раннее никто не фиксировал. Восточный клуб был их перевалочной базой. Они здесь репетировали, а потом выезжали с гастролями по городам… Казань, Чебоксары, Самара, Астрахань и так далее. Сам Восточный клуб вмещал всего около 60 человек, — рассказывает Игламов.

Репертуар театра составляли пьесы Гаяза Исхаки, Александра Островского, Николая Гоголя, Фридриха Шиллера и Жан-Батист Мольера.

Главным же драматургом начала 20 века в республике по праву признан Галиаскар Камал. Он писал множество пьес и занимался переводом русской классики. С 1939 года его именем назвали главный театр Татарстана – театр Камала. О самых интересных фактах из жизни драматурга можно почитать здесь.

В 1922 году на базе актеров трупп «Сайяр», «Нур» и «Ширкат» (две последние были созданы до революции выходцами из «Саяр», — Ред.) появляется Первый государственный показательный драматический татарский театр имени Красного Октября. Его возглавляет ученик Габдуллы Кариева, драматург, актер, театральный педагог и режиссер Карим Тинчурин.

К слову, пьеса Тинчурина «Голубая шаль» остается одним из самых известных и популярных постановок в течение нескольких десятилетий. Спектакль не сходит со сцены современного театра Камала с 1956 года. Сегодня он считается визитной карточкой Татарстана. Главный символ – шаль – сегодня хранится в музее театра Камала.

— Театр 20-х годов – это такая малоизученная тема. По тому количеству премьер, которые были в 1920 году, я могу сказать, что там не было никакой внятной идеи художественной политики. Видимо, в эти годы театр искал своего зрителя. Где-то с 1930-х годов народ начинает привыкать к театру. Национальная интеллигенция ходила и так, поскольку татарская молодежь приняла революцию. А народ… Даже сейчас не больше 10 процентов населения ходит в театр, но это лучшие 10 процентов, — делится размышлениями наш собеседник.

В 1923 году в Казани открывается театральный техникум, педагогами которого становятся ведущие мастера татарской сцены. В 1926 году труппа пополняется первыми выпускниками техникума. Это были Галия Булатова, Галия Нигматуллина, Галия Кайбицкая, Хаким Салимжанов и другие.

В 1926 году, когда татарскому театру исполнилось 20 лет, многие актеры получили звания заслуженных артистов республики, а сам театр — статус академического.

В конце 1930-х годов, в период сталинских репрессий, театр понес огромные потери. В застенках НКВД погибает много выдающихся татарских драматургов. Среди них был и Карим Тинчурин, и Фатхи Бурнаш. Подвергаются репрессиям режиссер Гали Ильясов, драматург Мирсай Амир. Режиссер Гумер Исмагилов, спасаясь от ареста, навсегда покинул Казань. Многие драматурги отходят от писательской деятельности. На татарской сцене на рубеже 1930-40-х годов начинают преобладать переводные пьесы зарубежной и русской классики.

— Репрессии – это постоянная атмосфера страха. Все пьесы, написанные в это время, настолько пропитаны идеологией и культом личности, что их можно взять в скобки, — говорит Игламов.

Критик добавляет, что ряды татарской интеллигенции выкосила и последовавшая за репрессиями Война. Вполне возможно, если бы автор балета «Шурале» Фарид Яруллин не погиб бы на войне, может быть, жизнь театра оперы и балета сегодня была бы совсем другой, более национально-ориентированной.

— Возможно, это был лучший татарский композитор, прекрасный фольклорист, чувствующий природу народной душ, как Сайдашев, при этом обладал абсолютно академическим знанием, как Жиганов, — считает Игламов.

Конечно, впереди были новые испытания. Застой и перестройка. Но каждый из этих этапов деятели татарского театра достойно выдержали и донесли до наших дней свое высокое искусство. И поскольку в эти дни мы отмечаем столетие ТАССР, представляется особенно важным прикоснуться к истокам той культуры, которой сегодня гордимся.

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