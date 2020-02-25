Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр под руководством Камилии Исмаиловой 21 февраля 2020 года в актовом зале ГУ имени Шакарима провел «Презентацию победителей «Ярмарки социальных идей – 2019» Фонда Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы с проектом «Счастливая семья – единая семья».

Центр в течение года реализовывал данный проект, целью которого является пропаганда семейных ценностей, практика осознанного родительства и создание положительного образа современной семьи. В рамках проекта были реализованы различные мероприятия – психологические тренинги для молодежи и коучинги для молодых родителей, конкурс «Лучшая невестка» с участием представительниц этнокультурных центров и Фестиваль семейных творческих коллективов, конкурс видеороликов «Менің отбасым», выпуск сборника «Моя семья – моя обитель», анкетирование в «Доме мамы» и спортивное состязание, а также совместная акция для молодоженов с Дворцом Бракосочетания «Жар-Жар».

В рамках мероприятия состоялась диалоговая площадка со старшим координатором Фонда Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы Ершимановой Гульнар Орынбасаровной и представителей НПО, этнокультурных центров и молодежных объединений.

Также на данном мероприятии был дан старт празднования 30-летия Восточно-Казахстанского областного Татарского общественного центра – одного первых этнокультурных объединений в стране.

Поздравить центр пришли: заместитель акима города Семей Садырбаев А.С., помощник Полномочного Представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан, руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана ВКО Аскарова Ж.А., заместитель ГУ «Отдел культуры и развития языков» Пазына Ю.С., партнеры и эксперты проекта, члены НПО, этнокультурных центров и молодежных объединений.

Творческие номера в исполнении хореографического ансамбля «Әлем балалары» Восточно-Казахстанского областного Татарского общественного центра, ансамбля «Кербез» Музыкального колледжа имени М.Тулебаева и вокальной группы «Атамұра» ГУ имени Шакарима украсили мероприятие.