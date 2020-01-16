Сегодня – день рождения Марджани и день смерти Ильхама Шакирова. Мусульманские деятели помолились у могил великих татар

Сегодня, в 21-й день месяца джумада аль-уля (16 января), исполнилось 202 года со дня рождения великого татарского богослова и ученого, просветителя Шигабутдина Марджани, а также прошел год, как ушел из жизни выдающийся представитель татарского народа, артист Ильхам Шакиров. По этому поводу представители татарской интеллигенции, мусульманские и общественные деятели, имамы и шакирды медресе, писатели и ученые собрались вместе на Новотатарском кладбище Казани, чтобы почтить память и совершить молитву за упокой души великих деятелей. Среди тех, кто пришел отдать им дань памяти были ректор медресе им.1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, имам-хатыйб мечети Марджани Мансур хазрат Джалялетдинов, председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов, имам-хатыйб Апанаевской мечети Нияз хазрат Сабиров, а также писатель Разиль Валеев, певец Искандер Биктагиров и др.

У могил прочитали суры Священного Куръана, поделились воспоминаниями об Илхам ага Шакирове и рассказали вагазы, посвященные жизни и многогранной деятельности Марджани.

dumrt.ru