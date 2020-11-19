enrutat
Главная / Сегодня Пензенские татары завершают прием заявок на детский музыкальный конкурс «Тургай»
Сегодня Пензенские татары завершают прием заявок на детский музыкальный конкурс «Тургай»

Сегодня Пензенские татары завершают прием заявок на детский музыкальный конкурс «Тургай»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 19.11.2020 0 1

Областной фольклорный детский музыкальный конкурс «Тургай», который проводят Пензенские татары, сегодня завершает прием заявок на участие от конкурсантов. Татарский конкурс «Тургай» (жаворонок) проводят в Пензенской области с 2018 года. Цель конкурса – развитие творческой личности ребенка, воспитание чувства уважения и бережного отношения к татарской национальной культуре, татарским народным традициям, татарским семейным ценностям. Организатор традиционного мероприятия – НКА татар Пензенской области. Принять участие в конкурсе могут детские татарские фольклорные и хореографические ансамбли, солисты и инструменталисты. Заявку на участие с видеороликом нужно прислать в оргкомитет конкурса до 20 ноября 2020г. на почту penzatatar@yandex.ru

Победителей конкурса ждут дипломы и ценные призы. Лучшие номера будут отобраны жюри для участия в гала-концерте, который намечен на декабрь этого года.

Телефон оргкомитета: 8927-289-71-17

http://tatarlar.info/

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.