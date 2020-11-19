Сегодня Пензенские татары завершают прием заявок на детский музыкальный конкурс «Тургай»

Областной фольклорный детский музыкальный конкурс «Тургай», который проводят Пензенские татары, сегодня завершает прием заявок на участие от конкурсантов. Татарский конкурс «Тургай» (жаворонок) проводят в Пензенской области с 2018 года. Цель конкурса – развитие творческой личности ребенка, воспитание чувства уважения и бережного отношения к татарской национальной культуре, татарским народным традициям, татарским семейным ценностям. Организатор традиционного мероприятия – НКА татар Пензенской области. Принять участие в конкурсе могут детские татарские фольклорные и хореографические ансамбли, солисты и инструменталисты. Заявку на участие с видеороликом нужно прислать в оргкомитет конкурса до 20 ноября 2020г. на почту penzatatar@yandex.ru

Победителей конкурса ждут дипломы и ценные призы. Лучшие номера будут отобраны жюри для участия в гала-концерте, который намечен на декабрь этого года.

Телефон оргкомитета: 8927-289-71-17

http://tatarlar.info/