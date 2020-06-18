Сегодня проходит онлайн-конференция «Гаспринские чтения»

С 11.00 до 14.20 по московскому времени состоится прямая трансляция IV Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Гаспринские чтения» на тему «Образ мусульман и продвижение гуманитарной повестки в медиапространстве эпохи пандемии».

Мероприятие ставит своей целью обсуждение и осмысление происходящих в информационном пространстве трансформаций, стратегическое планирование медиаактивности мусульманских институтов и духовенства, возрастающей роли онлайн формата в жизни религиозных организаций и рядовых верующих.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ДУМ РФ