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Сегодня проходит онлайн-конференция «Гаспринские чтения»

Сегодня проходит онлайн-конференция «Гаспринские чтения»

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 18.06.2020 0 6

С 11.00 до 14.20 по московскому времени состоится прямая трансляция  IV Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Гаспринские чтения» на тему «Образ мусульман и продвижение гуманитарной повестки в медиапространстве эпохи пандемии».

Мероприятие ставит своей целью обсуждение и осмысление происходящих в информационном пространстве трансформаций, стратегическое планирование медиаактивности мусульманских институтов и духовенства, возрастающей роли онлайн формата в жизни религиозных организаций и рядовых верующих.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте ДУМ РФ

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