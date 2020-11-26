Сегодня пройдёт онлайн-лекция по Татарскому декоративно-прикладному искусству XIX-XXIвв из собрания ГМИИ РТ

В лектории Галереи современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан продолжаются лекции по татарскому искусству и культуре.

Лекции проходят онлайн в соцсетях и ютуб-канале ГМИИ РТ.

Сегодня, 26 ноября, состоится лекция: “Татарское декоративно-прикладное искусство XIX-XXIвв в собрании ГМИИ РТ”. Начало в 18:30

Лекции на различные темы, в том числе о татарской музыке, фотографии, о татарских композиторах, художниках, интеллигенции, о шедеврах из собрания ГМИИ РТ, и другие интересные темы проводят ведущие специалисты музея и приглашенные спикеры.

Расписание ближайших лекций:

3 декабря: Особенности технического изготовления украшений казанских татар конца XIX-начала XX века.

10 декабря: Татарская музыкальная культура 1910-1920-х годов. Первопроходцы

17 декабря: Фарид Яруллин – композитор и боец

24 декабря: Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции 1960-1980 х годов

Январь 2021г.: Искания татарских композиторов 1990-х годов.

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