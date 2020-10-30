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Сегодня в Челнах пройдет форум татарской молодежи

Сегодня в Челнах пройдет форум татарской молодежи

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Всемирный форум татарской молодежи, Главные новости, 30.10.2020 0 14

Сегодня, 30 октября, в Набережных Челнах пройдет форум татарской молодежи. Участников ждут лекции по бизнесу, тайм-менеджменту, SMM, грантовой деятельности, медиа, а также мастер-классы по психологии, ораторскому мастерству, дизайну, фото- и видеоискусству.

Мероприятие пройдет в молодежном центре «Нур». Также днем в рамках форума пройдет мозговой штурм «30 способов оживить татарские проекты в Челнах».

Здесь презентуют пилотную версию аудиогида по зданию Молодежного центра «Нур» под названием: «Бывший ресторан «Москва». Экскурсию можно будет пройти с помощью QR-кодов. Вечером для участников состоится концерт татарской альтернативной музыки.

В форуме примут участие ученики 10—11 классов, студенты средних и высших учебных заведений, активная молодежь.

realnoevremya.ru

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