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Сегодня в Казани стартует Турнир по боксу на призы Айрата Хаматова

Сегодня в Казани стартует Турнир по боксу на призы Айрата Хаматова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 25.12.2019 0 5

С 25 по 28 декабря в Казани на базе Центра бокса и настольного тенниса (ул. Джаудата Файзи, д.2А) пройдут XVII Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы ЗМС СССР, чемпиона мира Айрата Касимовича Хаматова. В турнире примут участие более 100 сильнейших боксеров из 25 регионов Российской Федерации.

Этим турниром Федерация бокса Республики Татарстан традиционно завершает спортивный сезон 2019 года. По итогам турнира победителям будут присвоены звания «мастер спорта России по боксу». Татарстан на домашних соревнованиях представят 30 спортсменов.

Торжественная церемония открытия турнира состоится сегодня, 25 декабря в 17:00. Почетными гостями открытия и турнира станут прославленные спортсмены – чемпион мира, многократный чемпион Европы и России Альберт Селимов; чемпион мира, чемпион национального первенства, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, бронзовый призёр Игр доброй воли, ЗМС Айрат Хаматов, и другие.

tatarlar.info

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