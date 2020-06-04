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Сегодня в Министерстве культуры РТ состоялась церемония передачи памятных экземпляров марок, выпущенных к 100-летию ТАССР

Сегодня в Министерстве культуры РТ состоялась церемония передачи памятных экземпляров марок, выпущенных к 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 04.06.2020 0 4

Памятные почтовые знаки министр культуры РТ Ирада Аюпова вручила директору Национального музея РТ Гульчачак Назиповой и директору Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрату Сибагатуллину.

Напомним, торжественная церемония гашения марок состоялась 27 мая. В ней приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Почтовая марка выпущена тиражом 250 тысяч экземпляров. На ней изображен герб Татарстана, на полях почтового блока — национальный орнамент, достопримечательности республики, а также отражены достижения региона в сельском хозяйстве и промышленности. Сегодня памятные экземпляры были переданы на хранение в музеи республики. Один экземпляр поступил в фонды Национального музея, другой – Музея история государственности Татарстана.

К слову, в Национальном музее уже имеются памятные почтовые блоки, выпущенные к 40-летнему и 50-летнему юбилеям нашей республики.

mincult.tatarstan.ru

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