Сегодня в Москве возложат цветы к памятнику Тукая

14 августа в рамках Дней культуры Республики Татарстан состоится церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, где москвичи и гости столицы традиционно собираются не только в памятные даты. Посещение сквера, в котором расположен памятник, стало традиционной точкой многих экскурсионных маршрутов, включающих прогулки по известному историческому району, тесно связанному с историей татар.

Ждем всех желающих почтить память поэта

14 августа в 17-00 в сквере по адресу ул. Новокузнецкая, д. 13/15–17/19

Автономия Татар Москвы