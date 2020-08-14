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Сегодня в Москве возложат цветы к памятнику Тукая

Сегодня в Москве возложат цветы к памятнику Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Главные новости, 14.08.2020 0 2

14 августа в рамках Дней культуры Республики Татарстан состоится церемония возложения цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, где москвичи и гости столицы традиционно собираются не только в памятные даты. Посещение сквера, в котором расположен памятник, стало традиционной точкой многих экскурсионных маршрутов, включающих прогулки по известному историческому району, тесно связанному с историей татар.

Ждем всех желающих почтить память поэта
14 августа в 17-00 в сквере по адресу ул. Новокузнецкая, д. 13/15–17/19

Автономия Татар Москвы

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