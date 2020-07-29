Сегодня В Татарстане начинает работу механизм «Мобильный избиратель»

Сегодня, 29 июля, в Татарстане начинает работу механизм «мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения.

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Как известно, ЦИК одобрил голосование на выборах с 11 по 13 сентября. Граждане смогут проголосовать в удобный для них день. Жителям РТ предстоит выбрать Президента Татарстана, депутатов муниципалитетов. Дополнительные выборы депутата в Госдуму РФ и в Госсовет РТ пройдут также в Нижнекамском одномандатном избирательном округе и в Елабужском одномандатном избирательном округе.

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