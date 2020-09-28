Сегодня в Татарстане отмечают 100 лет со дня создания первого правительства республики

Сегодня исполнилось 100 лет со дня образования первого правительства республики – Совета Народных Комиссаров АТССР (Совнаркома). Первым председателем Совнаркома АТССР был избран Сахиб-Гирей Саид-Галиев.

Согласно Декрету ВЦИК «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» от 27 мая 1920 года аппарат госвласти АТССР складывался из местных Советов депутатов, Центрального Исполнительского Комитета и Совета Народных Комиссаров АТССР.

До их создания был сформирован Временный революционный комитет АТССР. Его главной задачей была подготовка первого учредительного съезда Советов АТССР.

Съезд состоялся 26-27 сентября 1920 года. На нем избрали Центральный Исполнительный комитет АТССР (ТатЦИК). Первое пленарное заседание ТатЦИКа прошло 28 сентября 1920 года: рассматривался вопрос о выборах Президиума ТатЦИКа.

Вторым пунктом протокола было образовано первое правительство республики – Совет Народных Комиссаров АТССР. В его состав вошли 15 членов.

rt-online.ru