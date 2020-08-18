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Сегодня Василь Шайхразиев с рабочим визитом посетит г. Магнитогорск

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 18.08.2020 0 12

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев во второй половине дня посетит город Магнитогорск Челябинской области. Здесь он ознакомится с работой Татарского культурного центра.

Центр был передан татарской национально-культурной автономии «Татар рухы » в результате рабочей поездки Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 1 октября 2018 года в г. Магнитогорск. На момент передачи здания, помещение находилось в аварийном состоянии и требовало ремонта. По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и при ходатайстве Всемирного конгресса татар на ремонт и оснащение Центра Правительством Республики Татарстан были выделены средства.

В Центре предполагается проведение планомерной работы по изучению татарского языка через уроки в воскресной школе, а также планируется создание музейной экспозиции, проведение встреч с деятелями культуры, искусства, науки; открытие читального зала, создание библиотечного фонда.

Заместитель Премьер-министра, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев завтра, 19 июля, продолжит рабочую поездку в Башкортостане. В г. Баймак он посетит могилу татарского драматурга, поэта, публициста Мирхайдара Файзи.

Затем  председатель Национального Совета примет участие во II Всероссийском инвестиционном Сабантуе «Зауралье-2020» в г. Сибае.

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