Сегодня Василь Шайхразиев совершает рабочую поездку в Краснодарский край

28 февраля — 1 марта заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев проведет официальные встречи в Краснодарском крае и примет участие в церемонии передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР. Сегодня на вторую половину дня запланирована встреча с Вице- губернатором Сергеем Константиновичем Пуликовским.

Завтра, 29 февраля, Василь Шайхразиев начнет свой рабочий день с возложения цветов к памятнику маршала Г. К. Жукова в Краснодаре. Председатель Национального совета также встретится с руководителями татарских общественных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участники круглого стола подведут итоги прошлого года и обсудят план работы Всемирного конгресса татар на 2020 год.

Напомним, эстафета флага 100-летия ТАССР, начавшаяся в Республике Бурятия, дошла до Краснодарского края. В церемонии примут участие татары из республик Адыгея, Крым, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Ставропольского края. Завершится торжественное мероприятие праздничным концертом.